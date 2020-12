Al via ITMS 2020, l’evento dedicato al turismo montano sostenibile

Nuove frontiere post Covid, destinazioni sostenibili e slow, comunicazione digitale: arriva l’evento interamente dedicato al turismo montano

Dal 14 al 19 dicembre Destinazione Sila organizza l’annuale focus dedicato al turismo montano. Organizzazione turistica territoriale, comunicazione digitale e sostenibilità saranno alcuni dei temi cardine di ITMS – Incontri Turismo Montano Sostenibile 2020 che vedrà la partecipazione di esperti, professionisti del settore, docenti, istituzioni e operatori turistici.

«Siamo convinti che la ripartenza debba essere sostenuta da una progettazione concreta – commenta il presidente di Destinazione Sila Daniele Donnici – e sarà questo il punto focale dell’evento. Realizzeremo l’edizione in modalità online perché è necessario muoversi adesso, non perdere il filo, continuare ad operare per lo sviluppo delle destinazioni territoriali attraverso un lavoro di cooperazione che guarda alla sostenibilità e alla costruzione di nuove competenze».

In cartellone 3 incontri online – lunedì 14, mercoledì 16 e venerdì 18 dicembre alle ore 17.30 – che sarà possibile seguire in diretta sulla pagina Facebook dedicata all’evento e 2 incontri formativi rivolti agli operatori – il 15 e il 17 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.00 –. Una settimana intensa di formazione e aggiornamento, realizzata con il patrocinio del Parco Nazionale della Sila, che si concluderà sabato 19 dicembre con la presentazione dell’agenda eventi 2021 alle ore 10.00.

«Il turismo è uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi pandemica – continua Donnici – e con ITMS2020 vogliamo programmare una ripartenza che risponda ai nuovi trend e alle nuove esigenze turistiche, che punti molto sulla formazione. La Sila resta ancora un territorio per molti versi inesplorato ricco di una serie di potenzialità da sfruttare al meglio».