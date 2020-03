La soddisfazione dei candidati nella lista UDC per il nuovo incarico di Franco Talarico

I candidati nella lista UDC delle scorse elezioni comunali di Lamezia Terme esprimono la loro soddisfazione per la nomina di Franco Talarico come assessore al Bilancio e al personale della regione Calabria

COMUNICATO STAMPA

Si tratta del chiaro riconoscimento sia rispetto all’ ottimo lavoro fatto che relativamente alle indiscusse capacità professionali rivestite dall’ On. Talarico, peraltro già in passato espresse, quando ha presieduto la Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

Come candidati al Consiglio Comunale nella lista dell’ UDC alle scorse elezioni amministrative vediamo oggi confermata la nostra scelta, con un riconoscimento che sentiamo anche nostro.

Al momento della scelta della lista nella quale candidarci nelle elezioni amministrative ci siano confrontati con Franco Talarico e con il progetto politico da lui portato avanti e le sue parole ci hanno convinto circa la bontà del percorso da intraprendere: oggi, con la scelta della Presidente Santelli siamo confortati circa il raggiungimento possibile degli obiettivi che ci eravamo prefissi.

Oggi, con Franco Talarico assessore, è alla portata di mano la creazione di un’area di centro, moderata, cattolica e riformista che saprà aggregare nel solco di valori più autentici, tutti coloro i quali si riconoscono in questo centro che non è mai morto.

E’ finito il tempo degli estremismi, del pressapochismo al potere, dell’incompetenza elevata a virtù, della novità come sintomo esclusivo del buon governo.

Oggi si apre un cammino nel quale tornano ad affermarsi principi e valori come la coerenza, l’affidabilità, la competenza, tutti argomenti che il “nuovo ad ogni costo” ha tentato di offuscare.

Lamezia Terme, da oggi, avrà la possibilità di un supporto concreto nell’azione del governo regionale e questo, grazie alla nomina di Franco Talarico.

A questo punto crediamo che le polemiche debbano cedere il passo ed il bene della nostra città debba essere il comune denominatore dell’agire di tutti.

Chi intendesse criticare o polemizzare verrà lasciato – almeno da parte nostra – da solo a dibattere: è troppo alta la posta per la città e per la regione Calabria per lasciarci spendere energie in polemiche strumentali e che no portano da nessuna parte.

Buon lavoro Assessore Talarico!

I candidati nella lista UDC alle Comunali di Lamezia Terme