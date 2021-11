La Vigor Lamezia Calcio 1919 sconfitta in casa dal Guardavalle

Al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme si affrontano la Vigor Lamezia Calcio 1919 e la Città di Guardavalle 1975 per la quinta giornata di campionato di Prima Categoria calabrese, girone C

Squadre che attraversano un ottimo momento di forma, i biancoverdi sono infatti reduci da una vittoria esterna a Girifalco, il Guardavalle da un sonoro 4-0 casalingo ai danni della Nuova Valle.

Nei primi minuti è la squadra ospite ad attaccare con più decisione, due le occasioni nei primissimi minuti.

Al 10′ i giallorossi si portano in vantaggio con Chiera, bravo a sorprendere il portiere direttamente su punizione. Al 13′ arriva il pareggio della Vigor Lamezia su calcio di rigore, decretato dall’arbitro per un atterramento in area di Russo. E’ lo stesso attaccante che si incarica della battuta e trafigge Bevilacqua.

La Vigor Lamezia, riportato il match in equilibrio, prova fare la partita ma non ci sono azioni degne di nota.

La sfida si gioca soprattutto a centrocampo, nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo giusto.

La stessa storia si ripete nel secondo tempo, azioni confuse o interrotte da entrambe le difese.

Il primo tiro, se così si può definire, è al 32′ quando Iriebisaro, su lancio lungo del portiere, si invola verso la porta, ma è disturbato da un difensore e calcia alto alla destra di Cerra, entrato nel secondo tempo al posto dell’infortunato Mascaro.

Al 39′ è Guido a riportare gli ospiti in vantaggio: Iriebisaro difende palla al limite dell’area, serve il neo entrato Guido che piazza la palla sotto la traversa, nulla può Cerra.

Passo falso per la Vigor Lamezia, non solo in termini di risultato ma anche di gioco, dopo le belle prestazioni disputate finora.

Vigor Lamezia Calcio 1919 che, nel prossimo turno, domenica 14 novembre, sarà di scena a Badolato.

VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 – CITTA’ DI GUARDAVALLE 1975

VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919: Mascaro, Palumbo, Gallo, Sisca, De Grazia, Fioretti, Russo, Mano, Vaccaro, Michienzi, Cannella. A disp. Cerra, Chirico, Bilotta, Cossu, Gaetano, Greco, Serratore, Di Cello, Cuomo, Catanzaro. All. Fioretti

CITTA’ DI GUARDAVALLE 1975: Bevilacqua, Fraietta G., Fraietta A., Amato, Chiera L., Calabrese, Romeo, Messineo D., Iriebisaro, Tedesco, Marino. A disp. Scuteri, Chiera G., Guido, Messineo R., Minervino, Primerano, Tassone, Vetrano, Garzaniti. All. Scidà