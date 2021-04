L’ABC della Cucina, piccoli chef ai fornelli con Aurelio D’Ippolito

Ancora un’altra rubrica su lameziaterme.it che oggi vi presenta l’ABC della Cucina, format gastronomico per i più piccoli ma non solo e con un protagonista d’eccezione: il piccolo Aurelio D’Ippolito.

Il mondo della cucina ha da sempre appassionato uomini e donne, di ogni età e nazionalità. La melodia suscitata dall’incontro di uova e farina, conquista le corde dell’animo umano. Un perfetto equilibrio fra fantasia e fisica che permette ad ognuno, di dare sfogo alla propria inventiva culinaria, riuscendo a creare ottimi piatti ma soprattutto a dimostrare affetto alle persone per le quali si cucina. In particolare poi, in questo lunghissimo periodo di lockdown, la cucina ha rappresentato una vera e propria terapia d’urto contro le angosce che hanno inevitabilmente, afflitto le case di tutta l’umanità.

Il web è stato infatti, il canale di diffusione di allegri esperimenti gastronomici, di impasti di ogni tipo e di comiche disavventure dietro i fornelli. Ed i bambini? Anche il mondo dei più piccoli, con la loro semplicità ed ingenuità, si è cimentato nell’arte culinaria. Numerosi bambini, guidati da genitori e nonni, hanno dato il meglio di sé, nella realizzazione di gustose ricette, dimostrando in fondo, di essere meno pasticcioni degli adulti. La redazione di LameziaTerme.it, ne ha scovato uno, pronto addirittura a svelare le proprie ricette.

Parte da oggi così, un nuovo spazio gastronomico, “L’ABC della Cucina” condotto da un piccolo grande cuoco. Di volta in volta, seguiremo le ricette che il nostro chef, Aurelio, preparerà per tutti noi. Si avvisa che ogni sbavatura sarà garanzia di originalità e spontaneità. “Ce ne saranno per tutti i gusti – ha dichiarato il piccolo cuoco – ricordando che, necessario sarà l’aiuto dei più grandi”. Di seguito la prima puntata dell’ABC della Cucina… buon divertimento col piccolo chef Aurelio D’Ippolito che, per questo primo appuntamento ci prepara la torta di pop corn.