Il 12 dicembre a Lamezia il 3° Trofeo Ciclocross dei Due Mari

L’Asd Lamezia Bikers è lieta di comunicare che domenica 12 dicembre 2021, dalle ore 9 e 30 in poi si svolgerà, nel centro della città di Lamezia Terme, all’interno del Parco Peppino Impastato, il 3° Trofeo Ciclocross dei due Mari prova unica regionale C.S.I.

L’L’Asd Lamezia Bikers (Associazione Sportiva Dilettantistica amatoriale nata a Lamezia Terme il 04 gennaio 2016 per promuovere l’attività ciclistica praticata sotto ogni declinazione), già organizzatrice di vari eventi escursionistici-sportivi, è riuscita ad ottenere che sul nostro territorio, vista la sua centralità, si svolga una importante gara in calendario della stagione agonistica 2021 dei campionati regionali di mountain bike e ciclocross del circuito “C.S.I.” (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.).

Il sito individuato per lo svolgimento della gara è il parco “Peppino Impastato” che per la sue peculiarità ben si adatta a questo tipo di gara a circuito.

Il ciclocross è una specialità del ciclismo molto particolare, altamente spettacolare, praticata abitualmente in autunno e nei mesi invernali, in attesa della ripresa dell’attività agonistica su strada.

Si svolge su prati e boschi ed è caratterizzato pure da ostacoli ed asperità (salite, discese, scalinate ecc.) che richiedono tecniche di discesa e risalita e spesso comportano la necessità di portare la bici “in spalla”.

Le biciclette utilizzate sono molto simili alle bici da corsa: leggere, con ruote sottili, ma più robuste e meno rigide, con pneumatici dotati di tasselli; più o meno pronunciati. Le misure del telaio da ciclocross, a confronto di una bici da strada, sono più compatte.

Il movimento centrale è più alto da terra (per evitare meglio gli ostacoli), carro posteriore e forcella anteriore sono più larghe per evitare che il fango blocchi le ruote durante la competizione.

Tipiche sono le immagini degli atleti coperti interamente di fango.

L’occasione è importante ovviamente non solo sotto il profilo tecnico sportivo ma soprattutto per valorizzare una porzione importante della nostra citta e per riprendere, sempre nel rispetto della normativa anticovid, una vita sociale sacrificata dagli ultimi eventi epidemici.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.