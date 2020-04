Lamezia. 25 aprile 2020. L’associazione “PER TE” compie un anno

L’associazione è stata ufficialmente costituita un anno fa – 25 aprile 2019 – da sette Soci fondatori, è supportata da un Staff di professionisti di provata esperienza che contribuiscono allo sviluppo dell’itinerario e degli obiettivi prefissati dall’Associazione stessa

È stato un primo anno intenso ed importante, un anno che ha visto la crescita dell’associazione, l’avvio delle attività di supporto, di prevenzione, di informazione. Sono state poste solide basi per il futuro sviluppo del progetto teso ad arginare la difficile e drammatica situazione del “femminicidio”. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a questo primo importante traguardo.

A farci nascere è stato il bisogno. Il bisogno di svolgere una missione, aiutare le donne vittime di violenza di genere, offrire loro servizi, contribuire a renderle più forti. Il volontario è il grande valore aggiunto della nostra società, per questo necessita essere sempre in prima linea per combattere le ingiustizie, per indicare soluzioni, per rendere concrete le risposte.

La strada sarà sempre in salita, ma nella grande rete del volontariato non si è mai soli. E l’Associazione “PER TE” lavora ogni giorno insieme a tutti: alla società civile, alla politica, alle istituzioni, alle scuole.

La pandemia di Coronavirus ha messo in seria difficoltà il nostro lavoro, molte sono le donne che, costrette in casa con il proprio aguzzino, faticano anche ad inviare un messaggio o fare una telefonata dato che spesso, gli uomini violenti osservano ogni movimento delle compagne, controllando perfino il loro telefono.

Ci auguriamo che presto si possa riprendere la normalità di vita per portare a termine ciò che abbiamo istituito e che siamo stati costretti a sospendere: il progetto “Panchine Rosse” da installare a Lamezia Terme ed in tutti i Comuni dell’hinterland ed il percorso scolastico di prevenzione e di sensibilizzazione, iniziato con la collaborazione del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, ritenendo che la lotta contro la violenza di genere debba avere inizio dai banchi di scuola, educando i giovani a rapportarsi all’altro sesso in modo adeguato.

Un grande grazie va a tutti coloro che ci sostengono e che credono in noi per la realizzazione del grande sogno di accompagnare le vittime di violenza di genere verso se stesse e verso la libertà, la serenità, la gioia, la vita!!! Questa sfida comune ci terrà uniti ancora per molto tempo. Saremo ancora un laboratorio di idee e di impegno, il nostro “Sportello di ascolto” – sito presso la Chiesa della Pietà di Lamezia Terme, per gentile concessione del nostro amato Vescovo S.E. Mons. Giuseppe Schillaci e dell’esimio parroco Don Giancarlo Leone – sarà un punto di riferimento per le vittime di violenza di genere, luogo in cui le stesse possano sentirsi accolte e coinvolte.

Auguri Associazione “PER TE”!!!

Francesco De Fazio – Presidente

Caterina Nero – Vicepresidente