Lamezia. Il 9 dicembre il saggio “In viaggio con Dante”

Giovedì 9 Dicembre, alle ore 18, nella sala del Chiostro dell’antico complesso monumentale della chiesa di San Domenico, sarà presentato il saggio della professoressa Marinella Vitale “In viaggio con Dante”

In questo settimo centenario dalla morte del nostro sommo Poeta, l’opera vuole essere un omaggio a Dante, maestro di morale e di coerenza, attraverso una lettura penetrante e moderna della Commedia.

Il saggio della Vitale mette in luce come la voce di Dante riesca ad arrivare fino a noi, lettori del XXI secolo, con accenti attuali e universali, perché Dante ha raccontato, senza infingimenti, la fragilità dell’uomo, non solo degli uomini del suo tempo ma di tutte le generazioni, quelle passate, quelle presenti, quelle future.

A distanza di sette secoli dalla sua morte, sono sempre valide le parole del poeta Jorge Luis Borges, grande studioso ed estimatore di Dante: “La Commedia è un libro che tutti dovremmo leggere. Non farlo significa privarci del dono più grande che la letteratura può farci”.