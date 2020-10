Lamezia. Aggiornamento Covid: 3 persone guarite

L’ASP ha comunicato la guarigione di 3 soggetti in precedenza riscontrati positivi, facenti parte di un unico nucleo familiare

A darne notizia è il sindaco Paolo Mascaro sulla propria pagina Facebook, ecco il suo post:

Oggi diverse comunicazioni da parte dell’ASP in ordine ai casi di Covid nella nostra Città.

In particolare, sono stati comunicati 11 casi di positività, (7 oggi più 4 comunicati dal nostro giornale nella serata di ieri) tutti comunque in isolamento domiciliare; 5 di essi sono casi singoli mentre per due distinti nuclei familiari vi sono per ciascuno 3 casi di positività.

Nel contempo, l’ASP ha comunicato la guarigione di 3 soggetti in precedenza riscontrati positivi, facenti parte di un unico nucleo familiare. Per quanto riguarda, poi, un precedente ricovero, lo stesso è divenuto isolamento domiciliare stante le intervenute dimissioni di soggetto ancora positivo ma con condizioni di salute migliorate. Ad oggi in Città si hanno, quindi, 33 casi, (34 secondo le nostre comunicazioni con l’Asp) di cui 2 ricoveri e 31 isolamenti domiciliari. Purtroppo, l’incremento impressionante di casi su tutto il territorio nazionale (oggi 15.199 casi per un totale di attualmente positivi pari a 155.442) porta ad un aumento dei casi anche a Lamezia. La nostra Città resta però ben al di sotto della media nazionale in quanto, raffrontando la popolazione, dovrebbe avere 1,16 casi ogni 1.000 riscontrati a livello nazionale; ad oggi, pertanto, sui 155.442 casi di positività esistenti a livello nazionale, applicando la media aritmetica si arriverebbe alla sussistenza in Lamezia di ben 180 casi a fronte dei 33 invece esistenti. Evidente, quindi, che bisogna rispettare rigorosamente ogni regola ed ogni precauzione stante la diffusione del contagio ma nel contempo occorre evitare esasperati allarmismi o di invocare misure straordinarie nella nostra Città essendo i casi da noi esistenti pari a circa 1/6 della media nazionale. Continuano, infine, ad essere immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio.