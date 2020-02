Lamezia. Al liceo Galilei percorso anti-violenza di genere a cura dell’associazione “Per te”

Associazione “Per te”, percorso scolastico anti-violenza di genere al liceo Galilei

Nell’aula magna del liceo scientifico “Galileo Galilei” si è tenuta la prima delle cinque giornate di formazione per gli alunni delle quarte classi come da “Progetto di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere negli istituti scolastici” promosso dall’Associazione “Per te” – Stop violenza sulle donne” in collaborazione con l’istituto scolastico ospitante.

I lavori sono stati aperti dalla dirigente l’istituto dott.ssa Teresa Goffredo che, sensibile alla tematica, ha elogiato l’iniziativa esortando, nel contempo, gli alunni a seguire attentamente il percorso formativo.

E’ obiettivo dell’Associazione, ha esordito il presidente Francesco De Fazio, contrastare la violenza di genere, triste e dilagante fenomeno che, quasi quotidianamente è motivo di informativa mediatica. La lotta contro la violenza di genere, ha proseguito, deve avere anche carattere preventivo partendo dalle scuole, con percorsi e progetti finalizzati ad affrontare tematiche come il rispetto delle differenze di genere, l’educazione alla relazione, la discriminazione, lo stalking, la violenza nei confronti delle donne, il femminicidio.

La vicepresidente Caterina Nero ringraziando dirigente e docenti dell’istituto ha esortato i ragazzi ad affrontare la vita con amore e rispetto, sperando in un futuro, con uomini e donne che occuperanno nella società ruoli di responsabilità, migliore e sereno per tutti. Ha affermato, altresì, che la sensibilizzazione all’amore deve venire anzitutto, da parte della famiglia e delle scuole.

Un invito agli alunni a credere e lottare per una crescita sociale, invertendo la rotta in modo positivo, è stato espresso dalla prof.ssa Giuseppina Luciano, responsabile scolastica del progetto, cosa che, ha aggiunto, non è riuscita alle generazioni che li hanno preceduti.

Si è, quindi, entrati nel vivo con la tematica prevista per la giornata vertente sul tema: “Il minore: Emozioni, psiche e processo penale” egregiamente curata ed esposta dalla dott.ssa Maria Mirabelli, psicologa clinica e forense – Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro; l’argomento ha suscitato una intensa attenzione e partecipazione degli alunni presenti.