Lamezia. Ammendola (LBC): chiudere zone del centro durante i weekend

Nel 2020 è inaccettabile che un centro città sia luogo di transito e non luogo di socialità e vivibilità

Comunicato Stampa

Lamezia è una città che deve cercare di imitare le best practice di altre città, dove esiste l’impossibilità di entrare sui corsi nel cuore della città con le automobili. Esistono realtà grandi è vero che lo fanno per necessità (vedi Milano o Roma) che per combattere lo smog e cercare di creare un sistema virtuoso utilizzano strumenti come la ZTL.

Altre città di medie dimensioni che pedonalizzando e personalizzando i corsi cittadini con opere d’arte (l’esempio più vicino a noi è Cosenza) hanno ridato linfa al centro città.

Chiedo quindi al sindaco e all’assessore all’urbanistica di valutate la possibilità di chiudere almeno Corso Numistrano in tutti i weekend dell’anno e far vivere e permettere ai cittadini di passeggiare liberamente per il centro

Inoltre avrebbe una funzione strategica per il distanziamento sociale (problema covid) nelle ore serali di maggior afflusso.