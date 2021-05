Lamezia. Associazioni: ma quale smentita su Diabetologia!

Una smentita che conferma, quella diramata dall’ASP di Catanzaro sui gravi disservizi e disagi provocati all’utenza lametina del Servizio di Diabetologia dell’ospedale di Lamezia in questo periodo, in cui l’unica diabetologa in organico è in congedo forzato per ferie

Comunicato Stampa

Nessuno di noi, infatti, aveva affermato che il servizio è interrotto. Al contrario abbiamo tutti raccolto e doverosamente portato all’attenzione dell’opinione pubblica le giuste e sacrosante lamentele dell’utenza, che per poter usufruire del servizio è costretta a sobbarcarsi viaggi in macchina di un’ora o poco meno per recarsi in quelle altre strutture che, in assenza della valorosa dr.ssa Casalinuovo, erogano il servizio nelle più disparate ed a volte impervie postazioni del Distretto Sanitario.

Ed abbiamo chiarito che gli utenti sono stati avvisati con una semplice telefonata del fatto che non avrebbero più potuto essere visitati a Lamezia, ma altrove.

La “smentita” dell’ASP di tutto questo non si cura. Ma con piglio e cipiglio burocratico si premura di precisare che il servizio non è comunque interrotto. Atteggiamento questo che è proprio quello che ti aspetteresti da chi è aduso a trattare gli utenti come freddi numeri, senza badare alle difficoltà, ai problemi anche economici e alle mortificazioni cui vanno incontro cittadini fragili e bisognosi non solo di cure, ma anche, e forse soprattutto, di attenzioni.

Ecco. A questi distratti burocrati continueremo imperterriti a chiedere di programmare meglio le attività e i servizi che l’ASP deve prestare. In fondo sono pagati per questo e anche per portare il massimo rispetto alla dignità delle persone che debbono rivolgersi alla sanità pubblica e che con i loro bisogni e le loro patologie gli garantiscono più o meno lauti posti di lavoro.

Comitato Salviamo la Sanità del Lametino, Associazione Senza Nodi, Cittadinanzattiva, Tribunale del Malato, Comitato Malati Cronici, Osservatorio Sociale San Nicola