Lamezia bene comune alla Santelli: dotare medici di tutti i dispositivi di sicurezza

Abbiamo segnalato in ogni occasione in queste settimane l’assoluta inadeguatezza del nostro ospedale ad affrontare l’emergenza

Non entriamo nel merito del possibile trasferimento all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme di alcuni pazienti della casa di riposo di Chiaravalle.

Due punti per noi restano imprescindibili: il senso di umanità e solidarietà che ci contraddistingue come lametini e calabresi e a cui, in nome dell’emergenza, non dobbiamo rinunciare, prestando il fianco a populismi che non ci appartengono; al tempo stesso sentiamo il dovere di richiamare le istituzioni alle proprie responsabilità dirette sulla salute e la vita delle persone.

Responsabilità alla quale richiamiamo in primis la Regione Calabria, che ha fatto poco o nulla per attrezzare l’ospedale lametino in vista dello scoppio dell’emergenza.

Rivolgiamo un ennesimo accorato appello alla presidente Santelli e al commissario Cotticelli: i medici e gli operatori dell’ospedale di Lamezia Terme, che dovranno gestire i pazienti Covid, devono essere subito attrezzati con tutti i dispositivi di sicurezza necessari. Non c’è più tempo di aspettare. L’emergenza è in atto.

Non vorremmo dover piangere dopo. Il personale del nostro ospedale deve essere messo nelle condizioni di aiutare effettivamente i pazienti. Non possiamo permetterci nuovi focolai nella nostra città, in un ospedale già progressivamente depotenziato negli anni e oggettivamente non in grado di affrontare eventuali situazioni drammatiche.

Chiediamo che l’ospedale di Lamezia sia posto nelle condizioni di affrontare l’emergenza e di dare riposte ai cittadini che, anche in questa fase, devono poter continuare in massima sicurezza le terapie ordinarie e i controlli che per molti pazienti, pensiamo a tutti quelli con patologie croniche, sono vitali.

Movimento Lamezia bene comune