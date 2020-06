Lamezia. Calidonna: quel candidato sindaco civico Mascaro non c’è più

Teresina Calidonna, prima dei non eletti della lista “Orgoglio Lamezia”, scrive una lettera aperta al sindaco Paolo Mascaro in merito al progetto della nuova discarica a Lamezia



Di seguito la missiva:

Caro Sindaco Mascaro, mi sono candidata in una delle due liste civiche a tuo sostegno, convinta della necessità di dare un contributo fattivo alla nostra città, condividendo il tuo programma di riscatto e legalità, oggi invece, purtroppo, assisto attonita a una serie di comportamenti di senso contrario allo spirito della campagna elettorale che mi ha vista al tuo fianco impegnata.

Oggi ti ritrovo sostenitore di discariche e spazzatura, completamente afono sulle grandi questioni dello sviluppo della città quali ad esempio la nuova aerostazione aeroportuale, il centro protesi Inail, il nostro ospedale e i progetti di riqualificazione urbana della città.

Non mi sono candidata per assistere ad un non-fare di questa amministrazione, proprio nel momento di una emergenza post epidemia in cui sarebbe invece indispensabile energia di propositi e di intenti.

Non mi sono candidata per dover sentire da mesi che sono stati proclamati eletti consiglieri comunali persone che avrebbero pendenze con il Comune e perciò ineleggibili, mentre il Sindaco e il Presidente del consiglio fanno finta di non saperne nulla.

In campagna elettorale ho sostenuto la necessità dell’apertura ai Comuni del comprensorio e prima di tutto ai Comuni contermini, ora mi ritrovo una spaccatura con due Sindaci che convocano a Maida una assemblea di comitati, associazioni e sindaci contro la decisione del sindaco Mascaro di riapertura della discarica.

Io non ci sto. Ho creduto e sostenuto fino ad adesso che v’erano difficoltà nella amministrazione, ma lo spirito giusto sarebbe venuto a galla.

Devo con amarezza ammettere che lo spirito di quelle liste civiche e di quel candidato sindaco civico Mascaro non c’è più.

Vorrei credere che ci sia ancora spazio e tempo in questa amministrazione comunale per un modo di fare politica ascoltando la Città, assumendo iniziative a sua difesa e dei territori, discutendo con tutti e nell’interesse dei Cittadini.

A nome dei giovani che mi hanno votata chiedo più impegno, più chiarezza, più responsabilità e diniego totale per la discarica nel nostro territorio a difesa della salubrità dell’ambiente e della salute delle persone.

Teresina Calidonna

prima dei non eletti della lista “Orgoglio Lamezia”