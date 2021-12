Lamezia. Chiuso Pronto soccorso per 4 ore per positività di una paziente

Il Pronto Soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme è rimasto chiuso per quattro ore a causa dell’improvviso ingresso di una paziente, risultata poi positiva al Covid-19

La donna è entrata nel reparto senza mascherina a causa di una epistassi ed è stata trasportata al reparto di otorinolaringoiatria.

I medici non hanno ritenuto opportuno farle il tampone al pre-triage in quanto la donna ne aveva fatto uno in farmacia.

Successivamente le hanno fatto un tampone molecolare alla quale è risultata positiva. A tal ragione il Pronto Soccorso è rimasto chiuso 4 ore per le operazioni di sanificazione.

