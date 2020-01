Lamezia. Chiusura ambulatorio ginecologia: protesta del coordinamento 19 Marzo

LAMEZIA. Chiusura ambulatorio di ginecologia: il coordinamento sanità 19 Marzo organizza un sit-in di protesta per lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 9.

Di seguito la nota redatta dal coordinamento: “Già questa mattina abbiamo sentito i dirigenti dell’Azienda provinciale di Catanzaro i quali ci confermavano che le assunzioni già autorizzate non saranno effettuate, da parte della Commissione prefettizia, per problemi di copertura finanziaria e che altri D.C.A.- a differenza di quanto detto nell’ultimo incontro con il Commissario ad acta Gen. Saverio Cotticelli – tramite i quali autorizzare altre assunzioni in emergenza, anche a tempo determinato, nello specifico per l’ospedale di Lamezia Terme, non saranno emessi ed attuati a breve termine. Apprendiamo i disagi creati anche nell’ambulatorio del reparto di ginecologia e, per tali ragioni, oltre che per scongiurare la possibilità che la situazione ospedaliera peggiori, dalle ore 9 del prossimo lunedì 13 gennaio, a tutela dell’ospedale Giovanni Paolo II. Saremo presenti per difendere il nostro ospedale con un sit-in davanti lo stesso nosocomio!

Invitiamo tutta la cittadinanza, sigle sindacali ed associazioni a partecipare, a dire basta a queste mortificazioni del territorio!