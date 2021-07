Lamezia. Dal Comune provvedimenti per superare criticità litoranei marini

In relazione alle criticità, spesso annose e strutturali, dei litoranei marini del territorio lametino si intende rendere noti i provvedimenti adottati dal settore tecnico finalizzati a ripristinare condizioni di fruibilità delle aree interessate

Con determina RG n. 597 del 17/6/2021 è stato affidato, per mesi tre, il servizio di manutenzione delle pinete litoranee e piattaforme Falcone-Borsellino e Ginepri con annesse aiuole alla società cooperativa Malgrado Tutto, con determina RG n. 501 del 19/5/2021 è stato affidato per tre mesi alla Lamezia Multiservizi la pulizia della spiaggia, con determina RG n. 636 del 24/6/2021 è stata affidata la fornitura di passerelle in legno per assicurare la fruibilità delle spiagge pubbliche, peraltro sono tuttora in corso i lavori presso il torrente Cantagalli.

Altri interventi di manutenzione e ripristino di impianti e servizi sono stati disposti e sono ancora oggi in corso d’esecuzione.

Si coglie l’occasione per invitare la cittadinanza a contribuire al mantenimento della pulizia e al decoro delle aree interessate.

L’amministrazione, pur nella limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, assicura il costante impegno e la massima attenzione alle tematiche di carattere ambientale.