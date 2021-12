Lamezia. Consiglio comunale approva il bilancio consolidato

Quest’oggi il consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato con 14 voti favorevoli, due astensioni e cinque voti contrari

La pratica emendata è stata illustrata all’inizio dei lavori dal consigliere comunale Antonio Lorena, presidente della commissione Bilancio.

Ad approvare il bilancio i consiglieri di maggioranza, contrari i componenti del gruppo di Fratelli d’Italia Rosy Rubino, Mimmo Gianturco e Pietro Gallo e i componenti del gruppo di Forza Italia Antonio Mastroianni e Matteo Folino.

Astenuti i due esponenti del centrosinistra Rosario Piccioni ed Eugenio Guarascio.

Il sindaco Paolo Mascaro ha ringraziato gli uffici, l’assemblea cittadina e le commissioni in particolare, per l’impegno mostrato nelle ultime settimane per far sì che il bilancio fosse approvato entro fine anno.

“Concludiamo l’anno rimediando al ritardo perché la pratica doveva essere approvato entro il 30 settembre scorso – ha puntualizzato Mascaro – Quindi siamo in linea con i vari atti di programmazione con la certezza che le prossime scadenze non avranno ritardi”.

Il sindaco ha spiegato inoltre che la legge 118/2011 consente di approvare il consolidato anche con le partecipate; nello specifico le società incluse con la delibera 43, nel consolidato approvato oggi sono la Multiservizi, in cui l’ente ha una quota di circa l’89 per cento e la Lameziaeuropa dove il Comune è presente con il 28 per cento circa.

Di seguito la relazione del consigliere di maggioranza Antonio Lorena:

In commissione abbiamo esaminato dettagliatamente il Bilancio Consolidato, alla presenza dell’Assessore Zaffina e del Dirigente Nadia Aiello.

I quali ci hanno fornito una descrizione dettagliata del Bilancio Consolidato e di tutte le sue fasi, chiarendo qualsiasi dubbio a consiglieri presenti.

Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, finanziario e patrimoniale del Gruppo Amministrazione Pubblica, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Fanno parte del GAP il Comune di Lamezia Terme, la Lamezia Multiservizi e la Lamezia Europa, le quali sono state inserite nel bilancio consolidato rispettivamente applicando due diversi metodi di consolidamento:

– proporzionale, Lamezia Europa (28,52%), in quanto ente strumentale partecipato;

– integrale, LMS (89,61%), in quanto società controllata.

Conclusasi la fase di consolidamento e l’eliminazione delle operazioni infragruppo il risultato consolidato riferito all’esercizio 2020 risulta essere negativo per un importo pari a 1.517.860.

In particolare:

Lamezia Terme = -1.575.158 risultato d’esercizio

Lamezia Europa = -377.752

LMS = 165.034

Infine, il bilancio consolidato che andremo ad approvare oggi, qui in consiglio, è corredato del parere del collegio dei revisori.

Quest’ultimo ha espresso parere favorevole, evidenziando che: il bilancio consolidato 2020 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del GAP Comune di Lamezia Terme.