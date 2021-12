Lamezia. Continua RICRII 18 con “FOG” del Collettivo Mind The Step

Dopo l’avvio di RICRII18 con “GLI SPOSI” di Frosini-Timpano, continua la stagione teatrale al TIP Teatro di Via Aspromonte con “FOG” del Collettivo Mind The Step

Doppio appuntamento 29 e 30 dicembre alle ore 21. Lo spettacolo è risultato finalista al Premio Scenario 2019.

In seguito ad una riflessione intorno al rapporto che esiste oggi tra sesso e tecnologia, rielaborando liberamente un fatto di cronaca, Fog racconta – con un linguaggio crudo e distaccato – di un abuso trasmesso in diretta streaming e di una violenza che non viene riconosciuta come tale, né da chi la compie né da chi la subisce e neanche da chi la filma.

Il porno on line, e la brutalità che a esso è connaturata, le app per incontri, i social, stanno davvero cambiando la nostra percezione del sesso e degli altri?

FOG

di Francesco Ferrara; regia Salvatore Cutrì; con Claudia d’Avanzo, Simone Mazzella, Alessia Santalucia, Manuel Severino; produzione Mind the Step e Fondazione Teatro di Napoli- Teatro Bellini.

Richiesta prenotazione e ingresso riservato ai possessori del Green-Pass rafforzato. Tel. 3886952149 // 0968521622