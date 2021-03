Lamezia. Controlli alla “movida”, arresti e sanzioni

Nell’ultimo weekend di febbraio i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno dato vita ad un controllo straordinario del territorio per garantire la sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità

Nell’ambito dei servizi straordinari svolti dai Carabinieri è stata data particolare attenzione alla vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento in atto, soprattutto nella zona della cosiddetta movida, nonché alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminali.

Numerose le persone sottoposte a controllo che hanno consentito di accertare diverse violazioni alle misure di contenimento in atto, soprattutto in relazione al distanziamento sociale ed al divieto di spostamento tra le ore 22 e le 05.

Proprio a seguito di un controllo notturno un giovane lametino 23enne si è opposto all’identificazione dei militari con violenza e minacce. Tratto in arresto è stato sottoposto, all’esito del giudizio di convalida, alla misura dell’obbligo di presentazione alla p.g..

Un altro ragazzo invece è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana e segnalato alla Prefettura.

Proprio nel corso dei numerosi controlli alla circolazione stradale una pattuglia si è imbattuta in un giovane pianopolese S.O., 27 anni pregiudicato, che alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga a piedi per le campagne liberandosi di una scatola. Il soggetto è stato raggiunto e lo scrigno recuperato.

Al suo interno 35 cartucce ed una pistola semiautomatica con matricola abrasa perfettamente funzionante. Tratto in arresto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro Siano. Ancora non è chiaro a cosa servisse quell’arma ma non si esclude un collegamento con i recenti episodi delittuosi verificatisi proprio tra i comuni di Pianopoli e Feroleto Antico.