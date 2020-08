Lamezia. Disinfestazione e derattizzazione: ritardi inspiegabili

Molti i cittadini in queste ultime settimane segnalano la presenza eccessiva di zanzare e ratti su tutto il territorio comunale, fenomeno che si acuisce con l’aumento delle temperature di questo periodo

Comunicato Stampa

Basti fare una passeggiata in centro, così come in periferia, per constatare la presenza fastidiosa di zanzare e topi che girano liberi e indisturbati per le strade cittadine.

Auspichiamo quindi un immediato intervento da parte del Sindaco per avviare in tempi brevi le operazioni di disinfestazione e derattizzazione dell’intero territorio comunale.

Anche in questo essenziale servizio igienico sanitario assistiamo ad un inspiegabile ritardo da parte dell’amministrazione comunale, ormai incapace di rispondere per tempo alle esigenze cittadine.

Inoltre, chiediamo al primo cittadino e all’assessore di competenza, un netto cambio di rotta sull’organizzazione e modalità di esecuzione della manutenzione del verde pubblico, svolto in modo inadeguato così come oramai constatato da tutti.

Tale gestione delle aree verdi, oltre a svilire il decoro urbano, crea le condizioni migliori per il proliferare di zanzare e ratti, soprattutto in assenza di un adeguata disinfestazione.

Consiglieri comunali di Forza Italia

Matteo Folino

Antonio Mastroianni