Lamezia. Donate all’ospedale apparecchiature medicali per 150 mila euro

LAMEZIA. Nella corte di Palazzo Stella in Piazza Stocco, si è tenuta la cerimonia di consegna delle apparecchiature medicali e dei dispositivi di protezione che tre aziende hanno donato all’ospedale Giovanni Paolo II.

Ottima Mediazione, Esc Group e Cfe Finance hanno voluto attenzionare il nosocomio cittadino con la donazione di due ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva, defibrillatori ed ecografi portatili, presidi di protezione e e strumenti di sanificazione così come previsto dai protocolli per contrastare il contagio da Covid-19.

Ad illustrare la corposa donazione del valore di 150 mila euro è stato l’amministratore unico di Ottima Mediazione, Pietro Greco. A rappresentare l’ospedale lametino la dottoressa Anna Monardo, primario del reparto di Rianimazione; la dottoressa Fanny Galeno e l’infermiere Emiliano Greco. Alla cerimonia di consegna hanno presto parte anche il sindaco Paolo Mascaro col vice Antonello Bevilaqua.

Sia gli operatori sanitari che gli amministratori comunali hanno ringraziato le tre aziende per la loro generosità, un gesto di solidarietà importante che arriva in un momento di grave emergenza a causa della pandemia da Coronavirus. Le attrezzature e tutti i presidi donati sono strumenti di prima necessità per la nostra struttura ospedaliera. Ciò, senza dimenticare che le apparecchiature donate rimarranno al Giovanni Paolo II di via Perugini per sempre, quindi saranno di grande utilità per l’emergenza Covid-19 ma saranno a disposizione dei pazienti anche quando l’emergenza sarà finita. Red.