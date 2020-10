Lamezia: ennesima rottura dell’acquedotto Sambuco

Si informano gli utenti che la riparazione eseguita da So.Ri.Cal. S.p.A. nella giornata di ieri non ha causato alcun tipo di disservizio

Per non arrecare disagi alla popolazione la Lamezia Multiservizi ha continuato ad erogare la fornitura idropotabile attingendo a tutti i volumi d’acqua disponibili mentre i tecnici della società regionale erano impegnati nei lavori di riparazione.

Oggi So.Ri.Cal. ha comunicato la presenza di una nuova cospicua perdita sulla tubazione di adduzione dell’Acquedotto Sambuco, nei pressi di Via Guglielmo Marconi, al servizio dei serbatoi di Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

I responsabili di zona fanno presente che la fornitura ai serbatoi è stata sospesa già nella notte e che i lavori di riparazione sono stati avviati subito dopo. Questi proseguiranno, senza soluzione di continuità, fino al ripristino della tubazione, previsto presumibilmente nel pomeriggio. Il ripristino della fornitura è invece previsto in serata.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.