Lamezia. Food design secret, evento firmato Elena Vera Stella

Unica tappa calabrese del primo negozio diffuso delle eccellenze del Made in Italy

«Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus!».

«Ora bisogna bere, ora bisogna far risuonare la terra con il piede libero».

Dopo un anno e mezzo di pandemia – alla luce della vasta campagna di vaccinazioni che ci fa intravedere uno spiraglio in fondo al tunnel, pur mantenendo i piedi per terra, e restando sempre saldi al rispetto delle norme di sicurezza – scegliamo il celebre verso di Orazio (dalle Odi) che ne traduceva a sua volta un altro «νῦν χρῆ μεθύσθην» del poeta Alceo, (framm. 332 V.).

Orazio celebrava la morte di Cleopatra col calice alla mano ed Alceo la gioia per la morte del Tiranno Mirsilo di Militene. Noi con cauto ottimismo proviamo a riappropriarci degli spazi di gioia collettivi.

Della vita.

Il 15 luglio celebreremo così presso lo showroom della stilista Elena Vera Stella la prima tappa calabrese di Food Design Secret, il primo negozio diffuso delle eccellenze del Made in Italy; un progetto ideato e curato da Sandra Faggiano e Caterina Misuraca.

Sotto il segno inconfondibile dello stile della stilista calabrese che porta da anni il Made in Italy nel mondo, in collaborazione con il progetto Food Design Secret, che mette in rete in tutta Italia i luoghi delle eccellenze italiane generando virtuose sinergie, sarà allestita un’atmosfera di sontuosa leggerezza. Una celebrazione della Bellezza. Della vita. Dello sfarzo e dell’eleganza con la direzione artistica di Antonio Raffaele.

Tra moda e ricerca, tra lusso e tradizione. Tra gioco e sperimentazione. Tra poesia mediterranea e contemporanee visioni.

Dalle ore 18.30 in poi, rispettando tutte le norme di sicurezza anticovid nel suggestivo cortile di Palazzo Stella, nel cuore del centro storico di Lamezia Terme in piazza Stocco, un evento tra moda, arte, design, antiche saperi e sapori…

Saranno visibili le nuove collezioni mare della stilista Elena Vera Stella, la collezione d’Alta Moda, le proposte per il wedding. Nel percorso espositivo ci saranno anche alcuni pezzi della collezione Food Design Secret a firma Sandra Faggiano Architetto.

L’evento vede la partnership di Cantine Statti e Krumiri Rossi che da poco è stato insignito con il prestigioso riconoscimento “Marchio Storico di interesse nazionale”.

Per regolamentare il flusso dei visitatori si potrà accedere all’evento solo su invito.