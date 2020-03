Lamezia. Frati minimi e Asd Sambiase consegnano 50 tute ad operatori sanitari

Antonio Lorena e Antonio Mazzei, per conto della parrocchia di San Francesco di Paola e dell’Asd Sambiase Lamezia, grazie alla raccolta fondi promossa con la campagna “dai un calcio al virus”, hanno consegnato al capo sala del Pronto soccorso ed al reparto di rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme le prime 50 tute protettive per gli operatori sanitari cui seguiranno altre tute e guanti in nitrile che, al momento, non e’ facile reperire.

Nel messaggio di accompagnamento delle merce, i frati minimi hanno voluto rivolgere un ringraziamento a quanti in queste settimane sono in prima linea per arginare l’epidemia che ha interessato il territorio nazionale ed internazionale: “Grazie a voi tutti – e’ scritto nel messaggio – , medici, infermieri e personale sanitario per il vostro servizio. Dio vi benedica e vi protegga e, con le parole di san Francesco di Paola, ‘vi accompagni sempre la grazia e la pace di Gesu’ Cristo benedetto, che e’ il piu’ grande ed il piu’ prezioso di tutti i doni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen’”.