Lamezia. Gigliotti (Italia Nostra): “Strade dissestate ed erbacce anche in centro città”

Strade dissestate, buche, manto stradale irriconoscibile sono solo alcune connotazioni di alcune strade e nemmeno tanto secondarie della città di Lamezia Terme

Comunicato Stampa

Se i nostri distratti amministratori non ci credono li invitiamo a visitare Via Della Vittoria e Via Peronaci e quanto sta tra le due strade. Se poi decidi di fare una passeggiata diventa impresa ardua.

Le erbacce impediscono a mamme con i passeggini di percorrere i marciapiedi.

Dispiace davvero dovere ritornare sempre sugli stessi argomenti. Possibile che non si riescono ad adottare interventi programmati?

Non è bello che la città sia mantenuta in questo stato.

Giuseppe Gigliotti

Presidente Italia Nostra

Lamezia Terme