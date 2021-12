Lamezia. Giornata del Contemporaneo: Aleph Arte inaugura la mostra di ceramiche Lab

Sabato 11 dicembre torna la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che da diciassette anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese. In occasione dell’edizione 2021 l’Associazione Culturale Aleph Arte, sabato 11 dicembre 2021 alle ore 17:30 inaugurerà la mostra di ceramiche dal titolo LAB_i laboratori di Aleph Arte.

Questa importante opportunità per ALEPH coincide con la celebrazione del trentennale della costituzione dell’Associazione, che nel corso di questo lungo periodo ha promosso molteplici iniziative culturali nel campo delle arti visive con lo scopo di favorire lo sviluppo e la conoscenza dell’arte contemporanea, individuando le opportune strategie per una consapevole fruizione del patrimonio artistico.

Dopo aver ospitato nelle precedenti edizioni della GdC le opere di artisti noti a livello nazionale e internazionale tra cui Gino Marotta, Carlo Rambaldi, Ines Fontenla, Fausto delle Chiaie, Elvio Chiricozzi, Aleph Arte ha deciso di dedicare interamente il prossimo appuntamento, previsto per l’11 e il 12 dicembre, alle attività educative e creative promosse dal proprio Dipartimento di Didattica dell’Arte Di-d’à.



Il Dipartimento è specializzato nella progettazione e realizzazione di laboratori didattici che si distinguono per il metodo innovativo, coerentemente con la metodologia sperimentata presso i grandi musei. Offre inoltre consulenza e servizi permanenti nel settore specifico della Didattica dell’Arte per le scuole e per gli Enti Pubblici, consolidando importanti rapporti di collaborazione con alcune istituzioni museali della Regione come il MAON (Museo dell’Arte dell’Otto e Novecento) di Rende, con il quale ha promosso e sostenuto eventi di interesse nazionale.

La mostra LAB, abbreviazione di laboratorio ma esteso al significato del labor e più specifico del fare, diventa così una autentica auto narrazione dell’impegno pluridecennale di Aleph all’interno di una più ampia attività d’inclusione e aggregazione sociale attraverso i linguaggi dell’arte, che vedono coinvolti anche alcuni giovani con disabilità medio-grave, dimostrando come questa “speciale normalità” possa assumere un valore altamente creativo.

Anche quest’anno la manifestazione, promossa da AMACI, si avvale del sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, della collaborazione della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del patrocinio di: Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI – Unione Province d’Italia, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e ICOM Italia.