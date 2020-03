Lamezia. Alla guida per la città nonostante l’emergenza. Arrestato sorvegliato speciale

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, nell’ambito dei quotidiani servizi di vigilanza sul rispetto delle misure volte a prevenire il contagio da Covid-19, hanno tratto in arresto un giovane lametino, in atto sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, sorpreso alla guida nel centro cittadino.

Il soggetto, già coinvolto nell’operazione “Perseo” con l’accusa di associazione di tipo mafioso, ritenuto affiliato alla locale cosca di ndrangheta “Giampà” è stato sorpreso per le vie del centro a bordo di un veicolo mentre accompagnava due donne asseritamente a fare la spesa, in totale violazione degli obblighi imposti dalla misura a cui è sottoposto.

Lo stesso, inoltre, per tentare di eludere il controllo ha fornito ai militari operanti false generalità pertanto è stato tratto in arresto per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e deferito altresì per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in merito alla violazione delle vigenti misure anticontagio.