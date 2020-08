Lamezia. Il Calabria Fest incassa il successo della seconda serata e vola verso la finalissima

LAMEZIA. Straordinaria seconda serata per il Calabria Fest Tutta Italiana, il festival dei nuovi talenti della musica nazionale ideato dal promoter Ruggero Pegna in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana. Una kermesse giunta alla seconda edizione e magistralmente condotta, anche quest’anno, dal giornalista Gianmaurizio Foderaro.

I giovani interpreti in gara hanno entusiasmato il pubblico di corso Numistrano, gremito di gente. Nuove voci per la musica italiana che hanno sfoderato bravura e grinta da vendere, insieme ad una bella originalità per quanto riguarda i testi. L’ottima qualità dei concorrenti in gara è stata ampiamente sottolineata anche dalla giuria tecnica che ha decretato i vincitori della seconda serata, in corsa per la finalissima di stasera. Kram, Elettra e Jo M hanno passato il turno e, insieme a Carboidrati e Giovanni Arichetta, si sfideranno fino all’ultima nota per conquistare il primo gradino del podio.

Intanto, Giulio Rapetti (Mogol), noto autore ed attuale presidente della Siae, ha inviato all’organizzazione del festival la sua votazione per il miglior testo fra tutte le canzoni in gara. La scelta di Mogol, naturalmente, sarà resa nota sempre stasera durante la finalissima. La seconda serata ha segnato un grande successo per l’impeccabile organizzazione della manifestazione curata nei minimi dettagli e nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. Il Calabria Fest è indiscutibilmente un grande evento che, per tre giorni, pone Lamezia al centro della nuova musica d’autore italiana. Per la seconda serata corso Numistrano ha accolto centinaia di persone mentre in streaming, a seguire la diretta sulla pagina Facebook di Rai Radio Tutta Italiana, sono stati oltre centomila spettatori. Decisamente un ottimo risultato per un festival dalla formula innovativa e che è anche social.

Il pubblico lametino ha tributato un’accoglienza calorosissima alle due giovani star ospiti della seconda serata: Chadia Rodriguez e Federica Carta che hanno fatto cantare a squarciagola tutti i loro fan, accendendo la piazza di luci e di musica. Stasera per la finalissima gli ospiti saranno Leo Gassmann, Francesco Sarcina e Le Vibrazioni. Corso Numistrano e tutta Lamezia si apprestano a vivere un’altra grande serata di musica e spettacolo: un vero e proprio teatro sotto le stelle, trampolino di lancio per tanti nuovi grandi interpreti della musica italiana. L’evento è organizzato da Art-Music&Co di Giusy Leone. Maria Scaramuzzino

(Foto pagina Facebook Calabria Fest)