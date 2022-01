Lamezia. Incontro con gli studenti per gestione Covid nei trasporti scolastici

Si sono riunite quest’oggi la terza e quarta commissione consiliare alla presenza dei rappresentanti degli studenti degli istituti superiori lametini e degli onorevoli D’Ippolito (M5S), Furgiuele (Lega) e Ferro (FdI)

Invitati inoltre i dirigenti della Lamezia Multiservizi.

All’ordine del giorno la gestione Covid nei trasporti scolastici in questo momento di emergenza sanitaria.

Il primo problema sollevato dagli studenti è l’assembramento che si viene a creare quando prendono il pullman e la relativa sanificazione degli stessi.

Pasqualino Nicotera, dirigente della Lamezia Multiservizi ha spiegato che per quanto riguarda la società che rappresenta, è tutto sotto controllo in quanto tutti i mezzi sono sottoposti a verifiche giornaliere e alla relativa sanificazione. Nei prossimi mesi inoltre, dovrebbero entrare in servizio 16 nuovi mezzi, 14 a metano e 2 elettrici, che aumenteranno il parco macchine e si spera incentivino i cittadini lametini all’uso dei mezzi pubblici.

Non è stato possibile purtroppo chiarire la situazione per la rete ferroviaria in quanto nessun rappresentante di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) era presente all’incontro, ma il presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Nicotera, ha assicurato di contattare personalmente l’azienda per avere risposte in merito.

I parlamentari D’Ippolito (M5S), Furgiuele (Lega) e Ferro (FdI), insieme alla consigliere regionale Amalia Bruni hanno offerto il loro appoggio nel risolvere i problemi legati alla mancanza di mascherine FFP2, al costo eccessivo dei tamponi e ai problemi di edilizia scolastica.

Il presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Nicotera afferma: «assieme a loro abbiamo scritto una bella pagina di democrazia partecipata. Oggi c’è stato questo doppio incontro sia con i rappresentanti dei trasporti della città (Multiservizi trasporto urbano) sia per quanto riguarda l’incontro con i nostri deputati nazionale e con i consiglieri regionali, devo dire che veramente mi sono reso conto di quanto sia ricca questa città, attraverso il contributo di questi ragazzi ragazzi che hanno il senso delle istituzioni; hanno offerto il loro contributo in maniera propositiva, preparati su ogni cosa, su ogni argomento. Io penso che si è creato un bel soggetto, anche livello istituzionale, con il quale dialogare, che va ascoltato e che va supportato perché veramente devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Per quanto riguarda le problematiche esposte e ritengo che sia importante che sia giunta questa loro voce proprio a tutta la politica e anche soprattutto poi a chi deve porre dei rimedi e delle soluzioni».

Il consigliere comunale d’opposizione Rosario Piccioni dichiara: «Di certo quando tutte le istituzioni ci mettono la faccia e incontrano i cittadini, in questo caso gli studenti, è sempre una cosa positiva. Ben venga l’idea di creare un tavolo permanente di confronto sulle tante problematiche esistenti. Ciò che mi lascia amarezza è che a distanza di una settimana le istituzioni non hanno ancora risposto agli interrogativi posti dagli studenti. È inaccettabile che l’ASP non dia risposte. Proprio per questo ho chiesto a Sindaco, parlamentari e consiglieri regionali che a nome di tutti alzino la voce e pretendano una risposta dall’ASP. Solo così potremo convincere gli studenti a tornare a scuola. Mi auguro che ci siano risposte perché in questo momento si sta creando un vero danno a tutti e soprattutto si perde fiducia nelle istituzioni».

Red.