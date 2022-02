Lamezia. Interruzione servizio idrico per adeguamento impianti in via Degli Itali e dintorni

Lamezia Multiservizi: adeguamento impianto di distribuzione via Degli Itali.

Nota stampa. Si informano gli utenti del servizio idrico integrato che domani, 2 febbraio 2022 a partire dalle 7, la Lamezia Multiservizi Spa provvederà alla sostituzione di una serie di valvole a saracinesca Dn50 sulle condotte idriche secondarie di via Degli Itali. L’intervento si rende necessario per salvaguardare la funzionalità e favorire la corretta gestione degli impianti di distribuzione dell’acqua.

A tal scopo sarà necessario interrompere, temporaneamente, la fornitura idrica. Il servizio sarà progressivamente ripristinato con l’installazione dei singoli dispositivi speciali. Il completamento dei lavori è previsto nel primo pomeriggio. Le zone interessate sono quelle di via Sen. Arturo Perugini e traverse (a partire dal presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II”), via Giorgio La Pira, via dei Romani, via dei Volsci, via Dei Brutii e traverse, via degli Itali e traverse.