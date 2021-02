“Come si può votare se prima non esce la sentenza del Consiglio di Stato”

Il Movimento 5 Stelle di Lamezia Terme comunica alla stampa che attraverso i propri legali, Pitaro e Liperoti, ha notificato alla Prefettura di Catanzaro, una pec riguardo le ventilate elezioni nelle 4 sezioni in cui il Tar ha annullato l’esito del voto delle comunali del novembre 2019.

Stando alle nuove disposizioni si dovrebbe votare il 28 marzo prossimo. Il Movimento 5 Stelle e Silvio Zizza, già candidato a sindaco alle amministrative del 2019, che hanno inoltrato ricorso denunciando anomalie e irregolarità alle comunali di 14 mesi fa, tengono a puntualizzare: “Ricordiamo che indipendentemente dal vincitore del ricorso, come si può votare se prima non esce la sentenza del Consiglio di Stato. Si creerebbe in tal caso un caos istituzionale”.

