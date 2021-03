Lamezia. La Malgrado Tutto contro la “guerra” delle rotatorie

Qualcuno del settore “verde pubblico” del Comune di Lamezia ha inteso mettere a sorteggio la rotatoria alla fine di via Scarpino dove da oltre tre anni insiste un bellissimo Cristo, ormai simbolo e passione per questa città

Comunicato Stampa

Rotatoria che è stata chiesta ufficialmente per la pulizia costante e professionale da parte delle nostre maestranze che ne hanno cura meticolosa ma soprattutto senza aggiungere ulteriori pubblicità di nessun genere.

Ci sembra oltremodo strano che le procedure semplici e propositive per l’assegnazione di “rotatorie” debbano subire logiche di mercato ma soprattutto senza rispettare tempi e modi di presentazione delle domandine; anche perchè quello che ci si aspetta è il rispetto del bene comune di questa città.

Altra cosa ancora ed è questo che ci costerna ancora di più è la richiesta che ha fatto questa ditta su tre rotatorie pur sapendo della situazione attuale.

Quindi chiediamo ai commissari: che vengano rispettate le priorità della presentazione delle domandine; che venga rivista questa logica “spartitoria” delle rotatorie intese come profitto pubblicitario e non come bene comune di bellezza e decoro.

E, infine, che le rotatorie da assegnare non siano più di una a soggetto.

Chiaramente noi non parteciperemo a nessun sorteggio.

Cooperativa Malgrado Tutto