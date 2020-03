Lamezia più verde: la piantumazione in Piazza Mercato Vecchio

Secondo appuntamento dell’iniziativa M’illumino di meno alle 18 al Civico Trame per l’inaugurazione dell’Orto Civico Soumalia Sacko

Lamezia ha aderito alla campagna M’illumino di meno, iniziativa di sensibilizzazione sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili del programma Caterpillar e Rai Radio Due, dedicata quest’anno ad aumentare gli alberi, le piante e il verde intorno a noi.



Stamattina in Piazza Mercato Vecchio, alla presenza dell’assessore comunale alla cultura Giorgia Gargano, vanga in mano, è avvenuta la piantumazione di due alberi.

Un passo importante per aumentare il verde in città, sensibilizzare soprattutto i più giovani ai problemi ambientali e proporre una serie di misure per limitare gli sprechi energetici. L’obiettivo della Giornata celebrata a livello internazionale, è infatti quello di impegnarsi a combattere il surriscaldamento globale limitando le emissioni di CO2, come sottoscritto dal Protocollo di Kyoto del 1997.

“Lavoreremo per favorire la nascita di aree verdi nel centro città e soprattutto rivalorizzare Piazza Mercato Vecchio, magari con la creazione di un giardino officinale”, promette l’assessore entusiasta dell’iniziativa.

Secondo appuntamento della giornata, maltempo permettendo, al Civico Trame alle 18 per l’inaugurazione dell’Orto Civico Soumalia Sacko e per la seconda piantumazione. Saranno presenti per l’occasione anche alcuni giovani volontari di Arci Servizio Civile.

Si ricorda che il Comune spegnerà l’illuminazione pubblica su Corso Nicotera e Corso Numistrano dalle 18.30 alle 19.30. E si invitano i cittadini a spegnere luci e insegne dalle 18.30 alle 20.30.

La giornata di sensibilizzazione è stata promossa dal Sistema Bibliotecario Lametino. Hanno aderito il Comune di Lamezia Terme, Civico Trame, il Club Soroptimist di Lamezia Terme, Arci Servizio Civile e TeatroP.

Maria Francesca Gentile