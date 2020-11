Lamezia. Ministro Azzolina pubblica video della scuola Ardito Don Bosco

Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha pubblicato sul proprio profilo facebook un video dell’Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco di Lamezia Terme

Ecco le sue parole:

Il personale dell’Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco (Lamezia Terme CZ) mi ha inviato un video che voglio condividere con voi, perché è uno dei tanti gesti d’amore che sto vedendo in queste settimane, da parte del personale scolastico nei confronti di alunni e studenti.

Il Prof. Maurizio De Paola nella mail che mi ha inviato spiega: “Attraverso questo video vogliamo mostrare ai nostri alunni le nostre facce buffe, il nostro incoraggiamento a non mollare, ad imparare ad essere coraggiosi, a non smettere di essere sognatori perché questo ci darà la forza di superare ogni ostacolo, anche quello più impervio”.

Che dire… grazie davvero a voi e a tutti i vostri colleghi che in ogni parte d’Italia dimostrano, in modi diversi, un grande amore per la scuola.