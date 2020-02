Lamezia. Nasce il movimento civico Tesoro Calabria di Carlo Tansi

In un hotel di Sant’Eufemia Lamezia si è tenuta la prima assemblea del movimento civico Tesoro Calabria, fondato dal geologo e ricercatore Carlo Tansi già candidato governatore alle recenti elezioni regionali.

L’incontro, molto partecipato, è stato aperto a movimenti, associazioni e semplici cittadini desiderosi e determinati “a voler continuare ed alimentare lo tsunami arancione oramai inarrestabile targato Tesoro Calabria”. Si è trattato di un’importante occasione di incontro e di confronto per “gettare le basi giuridiche e programmatiche del movimento civico Tesoro Calabria; per mettere insieme una solida struttura organizzativa, al fine di ramificare il movimento in ogni angolo del territorio calabrese. Forse la casta calabra si era illusa che Tesoro Calabria fosse un fuoco di paglia e che finisse con le elezioni regionali del gennaio scorso ma si è sbagliata di grosso, perché lo tsunami arancione è iniziato proprio il 26 gennaio”.

Queste le considerazioni di Carlo Tansi a margine dell’incontro che ha decretato la nascita giuridica del movimento civico Tesoro Calabria e la sua strutturazione organica in tutta la regione. “A questa prima assemblea del movimento – ha sottolineato Tansi – eravamo molti di più rispetto alle riunioni pre-elettorali.

Tutte persone libere che ci hanno dato la loro fiducia senza nulla in cambio: né posti di lavoro, né incarichi, né ricariche telefoniche. L’onda arancione è diventata inarrestabile e travolgerà tutto il marcio che c’è in Calabria, dai colletti bianchi alla pessima politica delle clientele. Politici da 4 soldi di destra, di sinistra e di centro – ha dichiarato l’ex candidato governatore – anche se non abbiamo rappresentanti nel consiglio regionale, vi incalzeremo senza sosta, giorno dopo giorno, su tutte le questioni che riguardano la mala amministrazione regionale”. m.s.