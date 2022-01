Lamezia. Nuovamente potabile acqua serbatoio Canneto

In riferimento all’avviso “NON POTABILITÀ CANNETO”, pubblicato in data 21/01/2022, e relativo alla non potabilità dell’acqua proveniente dal Serbatoio di Canneto, si comunica che dai successivi Controlli Interni, eseguiti dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. sulla zona, non sono emerse anomalie.

Facendo seguito alla comunicazione Prot. n. 22 del 24/01/2022 della Lamezia Multiservizi S.p.A., l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in data 25/01/2022, ha dunque proceduto al prelievo di nuovi campioni di acqua dalla rete idrica di distribuzione.

Questi hanno fornito l’esito analitico favorevole dei parametri batteriologici; le acque campionate e analizzate rispettano, sotto ogni aspetto, i valori parametrali del D.lgs. n.31/2001.

Ciò premesso, in data odierna, con Prot. n.13574 del 26/01/2022, l’ASP comunica che non esistono altri motivi che impediscono l’utilizzo dell’acqua in questione per il consumo umano e che pertanto la stessa risulta POTABILE.