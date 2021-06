Lamezia. Nuovi interventi di riparazione all’acquedotto Sambuco

Si avvisano gli utenti che So.Ri.Cal. S.p.A. sta eseguendo 3 nuovi interventi di riparazione della condotta premente di Sambuco, su Via Gioacchino Murat e nei pressi dell’attraversamento ferroviario di Via dei Bizantini

I serbatoi cittadini alimentati dal sistema di adduzione sono quelli di Canneto, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

Dalla società regionale informano che i lavori, già in corso di svolgimento, richiedono la sospensione della fornitura idrica ai sistemi di accumulo.

“La So.Ri.Cal. è attivamente impegnata per ripristinare la fornitura il più rapidamente possibile, onde evitare eccessivi disagi alla popolazione”.

I volumi di riserva disponibili oggi, dopo gli interventi effettuati nella giornata di ieri, sono sufficienti solo per poche ore ancora, pertanto potrebbero verificarsi disservizi a partire dal primo pomeriggio.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.