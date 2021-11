Lamezia. Padre e figlio investiti su via del Mare, grave il bimbo

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 novembre su via del Mare a Lamezia Terme

Un uomo con in braccio suo figlio stava attraversando la strada quando un’auto, precisamente una Fiat 500, li ha investiti.

Dopo le prime immediate cure, per il bimbo si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i dovuti accertamenti oltre ai sanitari del 118.