Lamezia. Parte CIVIC UP il nuovo laboratorio di “Cittadinanza e Costituzione” firmato Civico Trame

Educazione civica, diritti, cittadinanza, Costituzione: il nuovo laboratorio per giovani protagonisti



È questa la nuova avventura che Civico Trame lancia ai più giovani, gli studenti, futuri professionisti e prossima classe dirigente, già cittadini, consapevoli e attivi.

Un progetto per appassionare alla cittadinanza responsabile, 10 appuntamenti per valorizzare la propria identità civica e generare «una comunità di pensiero capace di guardare il mondo da un punto di vista differente».

Nato dalla esperienza del gruppo dei volontari di Trame Festival dei libri sulle mafie, CIVIC-UP vuole fornire occasioni di argomentazione critica e dialogo partecipato sulla responsabilità civile, sulla Costituzione e sul rapporto diretto dei giovani e dei cittadini con le istituzioni locali, partendo da riflessioni su macro-temi di attualità, lavoro, salute, ambiente, libertà, sperimentando alternative modalità di comprensione della realtà territoriale lametina che viviamo.

Una sfida collettiva, che può tramutarsi in un coraggioso intervento positivo per la programmazione delle politiche rivolte ai giovani sui temi della solidarietà, della partecipazione, della cittadinanza attiva.

Un percorso destinato a giovani dai 16 e i 26 anni, che vuole far emergere la loro passione civica, stimolandola e incentivandola.

Gli incontri, da gennaio e fino a maggio 2020, saranno curati da docenti e professionisti del settore, e si svolgeranno ogni due o tre settimane al Civico Trame.

Avranno natura laboratoriale, pensati come spazi esperienziali in cui è possibile apprendere quegli strumenti utili ad arricchire il proprio bagaglio di competenze e soprattutto a promuovere una maggiore comprensione della realtà in cui si è immersi: incontri formativi e divulgativi animati dal confronto e dalla riflessione comune.

La partecipazione è libera e gratuita. L’iscrizione è a numero chiuso e limitata a 20 partecipanti. Sono inoltre riservati ulteriori 10 posti per partecipare in qualità di uditori.

A tutti i partecipanti che completeranno il ciclo di incontri, sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile ai maturandi per acquisire CFU.

Il primo incontro, “Siamo Cittadini. Cittadinanza Attiva e Costituzione”, in programma mercoledì 29 gennaio alle 17.30, sarà curato dai Professori Francesco Scoppetta e Giovanni Orlando Muraca.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo on line entro il 27 gennaio.

Per ogni altra informazione: info@civicotrame.it 329.0566908

Il progetto, realizzato da Fondazione Trame e ALA Onlus in collaborazione con il Prof. F. Scoppetta e Prof. G. O. Muraca, avrà luogo nei locali del Civico Trame di Lamezia Terme, in Via Degli Oleandri, 5.

Il programma:

1° Incontro – gennaio 2019 | Siamo cittadini. Cittadinanza Attiva e Costituzione

2° Incontro – febbraio 2020 | La cosa pubblica. L’ordinamento della Repubblica, Diritti e Doveri

3° Incontro – febbraio 2020 | Liberi di esprimersi, liberi di informare

4° Incontro – marzo 2020 | Io lavoro, io sono

5° Incontro – marzo 2020 | Siamo tutti uguali

6° Incontro – marzo/aprile 2020 | Piccoli uomini. I minori e il diritto alla crescita

7° Incontro – aprile 2020 | Salute, ambiente e bon vivir

8° Incontro – maggio 2020 | Cittadini digitali. Dati personali, big data e open data

9° Incontro – maggio 2020 | La bellezza. Il patrimonio e l’ambiente

10° Incontro – maggio 2020 | Per un manifesto dei giovani cittadini lametini. Laboratorio

(Lo svolgimento degli incontri potrebbe subire modifiche nella calendarizzazione)