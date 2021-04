Lamezia, il Partito Democratico critica i tagli al 118

Fortissime critiche giungono dal PD lametino circa la gestione commissariale dell’ASP di Catanzaro per i tagli al servizio SEU 118 con la soppressione della Pet di Soveria Mannelli (negata a parole ma confermata nei fatti non essendo stata modificata la delibera numero 423 del 30-03-2021) e la demedicalizzazione della Pet di Maida (in verità già demedicalizzata da circa un anno vista la carenza anzi l’assenza di medici che vogliano salire sulle ambulanze) che nella sostanza è da sempre (dal 2012 epoca della sua medicalizzazione) stata la “seconda” ambulanza sul territorio lametino.

Visto lo stato agonico di tale servizio che con l’arrivo del periodo estivo (epoca di ferie) peggiorerà ulteriormente ed in modo pericoloso per la tutela della salute dei cittadini lametini e non solo si chiede l’intervento autorevole del Commissario Longo e del Presidente della giunta Regionale Spirlì per evitare che il perdurare di tale situazione possa avere conseguenze disastrose.

PD Lamezia