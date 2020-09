Lamezia. Polizia individua e arresta donna straniera ricercata a livello europeo

Nella mattinata odierna, personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, ha tratto in arresto R. V., classe 1983, cittadina di nazionalità rumena, in quanto destinataria di un Mandato di Arresto Europeo emesso il 16 giugno 2020 su richiesta del Tribunale di BACAU (Romania) che condannava la stessa ad un anno di reclusione per il reato di furto aggravato commesso nel 2018 in territorio rumeno

Gli Agenti della Squadra Investigativa del Commissariato, ricevuta la segnalazione da parte del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia in seno alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, circa la probabile presenza della donna sul territorio lametino, hanno avviato immediate ricerche giungendo, stamane, all’individuazione della cittadina rumena che aveva appena fatto rientro dal Nord Italia.

La stessa veniva tratta in arresto presso il suo domicilio di Lamezia Terme e condotta presso gli Uffici del Commissariato.

Dopo le formalità di rito, la R.V. veniva trasferita presso il reparto femminile della Casa Circondariale di Castrovillari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la data di domani presso la Corte di Appello di Catanzaro, giuridicamente competente.