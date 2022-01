Lamezia. Possibili disservizi idrici per interventi manutentivi straordinari

Si avvisano gli utenti del Servizio Idrico che nella giornata di domani, giorno 13 gennaio 2022, verranno eseguiti straordinari interventi manutentivi sulla rete di distribuzione idropotabile comunale, consistenti nella sostituzione di alcune valvole di intercettazione e regolazione.

Per la sicura conduzione dei lavori di ammodernamento del sistema di distribuzione dell’acqua, a partire dalle ore 10:00 circa, e fino a ultimazione lavori, sarà temporaneamente sospesa la fornitura idrica.

I lavori verranno conclusi entro il primo pomeriggio della stessa giornata.

Le zone interessate sono: Via Sen. Arturo Perugini e traverse, Via Giorgio La Pira, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse.