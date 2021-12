Lamezia. Presentati i nuovi assessori Stella e Dattilo: completata la giunta comunale

Nel salone municipale di via Perugini, il sindaco Paolo Mascaro, ha presentato alla stampa gli ultimi due componenti della giunta comunale: i neoassessori Francesco Dattilo e Francesco Stella.

LAMEZIA. Per Dattilo è un ritorno, avendo fatto parte dell’ultima giunta prima dello scioglimento per presunti brogli elettorali del dicembre scorso, mentre Stella è una new entry.

A prendere la parola è il sindaco Mascaro che dichiara: “Abbiamo convocato la stampa perché giorno 10 dicembre abbiamo nominato due nuovi assessori. Siamo entrati così a pieno regime, anche con le commissioni consiliari. Ciascuno di noi è pronto”.

Segue l’ingegnere Stella: “Ringrazio il sindaco e tutti quelli che mi hanno incoraggiato a ricoprire questa importante carica.

Ecco la mia idea sul PSC: dovremmo agire nella semplificazione dei procedimenti amministrativi e automazione dei processi.

Per quanto compete al Comune metteremo in atto processi di semplificazione. Abbiamo un’analisi urbanistica e un piano, adesso bisogna vedere lo stato dell’arte e inquadrare il piano nella normativa regionale. Oltre al PSC dobbiamo mettere insieme ulteriori piani”.

Riprende quindi la parola il sindaco che anzitutto ringrazia l’ex assessore Luzzo per il supporto quotidiano fornito a tutti, sindaco e giunta.

Tornando ai neoeletti, Mascaro afferma: “Prima era un solo assessorato che ora abbiamo diviso in due, ringrazio entrambi per aver accettato di dedicarsi alla macchina comunale. Probabilmente con due tecnici possiamo giocare la partita dello sviluppo dei territori, vogliamo portare in tempi brevi al traguardo il PSC, vogliamo un sistema ordinato che abbia un’edilizia regolamentata, in una città massacrata dall’abusivismo“.

Sull’andamento dell’amministrazione dichiara: “Nessun timore sulla perdita dei due finanziamenti che scadono entro fine anno, approveremo inoltre in giunta il bilancio consolidato, ci stiamo interfacciando per vedere le nuove figure da inserire in base al budget a disposizione“.

“C’è interlocuzione con la regione Calabria – aggiunge il primo cittadino – con tutti i comuni dell’area lametina per diversi finanziamenti per l’igiene urbana e l’estensione della raccolta differenziata. Per ciò che riguarda il parco della Piedichiusa – evidenzia il sindaco – possiamo confermare che è stato ultimato, sono in corso delle rifiniture, abbiamo fatto uno sforzo ma è un’opera bellissima che ha riqualificato l’intera area.

Per il parco di Savutano invece, non ci sono sviluppi, confidiamo di entrare nel consiglio provinciale e di poter dare la nostra voce.

Mentre per il nuovo palazzetto dello sport, abbiamo richiesto ulteriori finanziamenti per completare l’opera, questa settimana ci sarà un incontro con la regione. Ci sono altissime possibilità che i fondi vengano stanziati”.

L’assessore Zaffina, sollecitato sulle condizioni finanziarie del comune dichiara: “Sono partiti una serie di atti relativi a IMU e Tasi, vorremmo esternalizzare il servizio per avere una migliore riscossione. Possiamo dire però che il Comune da un punto di vista finanziario è messo bene, non ci sono particolari difficoltà“.

“Il ruolo del Consiglio e delle Commissioni – afferma il presidente del Consiglio Nicotera – sia sul Psc che sulle altre tematiche sarà fondamentale, ogni cosa che si farà dovremmo farla insieme e così faremo”.

A prendere la parola anche il vicesindaco Antonello Bevilacqua che conferma che sarà ripristinato tutto il sistema di video-sorveglianza della città, che finora aveva strumenti obsoleti, non solo nelle aree adiacenti al campo rom Scordovillo, ma anche sulle zone della cosiddetta “movida”.

Sul fronte della polizia locale dichiara: “Abbiamo 34 unità a fronte delle convenzionali 120-130. Di questi solo 19 sono abili alle attività all’esterno. Abbiamo quindi serie difficoltà ma stiamo lavorando per incrementare il personale in questo ambito”.

Chiosa finale dell’asssessore Luisa Vaccaro che dichiara: “Le attuali condizioni della pandemia non permettono di organizzare una festa di Capodanno, abbiamo allestito un cartellone importante durante tutte le festività, che andrà a sostituire la classica festa della mezzanotte. I numerosi contagi ci invitano a non creare manifestazioni che possano creare assembramenti”.