Lamezia. Primo caso di Coronavirus: il video-messaggio del sindaco Paolo Mascaro

Oggi a Lamezia è stato accertato il primo caso di paziente positivo al Coronavirus

Si tratta di un lametino che, per lavoro, ha soggiornato a Bergamo e che poi è rientrato in città. Il soggetto in questione è stato posto in quarantena insieme ai familiari. Il sindaco Paolo Mascaro interviene sulla vicenda e lancia un accorato appello a tutta la popolazione lametina. La parola d’ordine è una sola: “Restiamo a casa, limitiamo le uscite al minimo indispensabile. Rispettiamo le regole per tutelare la nostra salute e quella di chi ci sta vicino”.