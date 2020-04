Sono disponibili i modelli di dichiarazione per la richiesta, da parte delle famiglie in difficoltà, dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità

L’avviso è volto a sostenere i nuclei familiari in condizioni di assoluto momentaneo disagio a causa dell’emergenza sanitaria in corso, mediante l’erogazione di un beneficio economico, consistente in buoni spesa finalizzati all’acquisto di prodotti di prima necessità.

Si intendono per “prodotti di prima necessità” i generi alimentari, i prodotti per l’igiene della casa e della persona, nonchè i farmaci ed il combustibile per uso domestico.

L’erogazione della misura è da intendersi una tantum ed avviene, secondo i criteri e le modalità più avanti descritte, entro i limiti complessivi delle risorse trasferite al Comune di Lamezia in attuazione dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020.

I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali siti nel Comune di Lamezia Terme che abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune e che verranno resi noti sul sito istituzionale del Comune rinvenibile al link http://www.comune.lamezia-terme.cz.it/

La domanda deve essere presentata telematicamente entro il 15 aprile all’indirizzo email protocollo@pec.comunelameziaterme.it

Clicca qui per scaricare l’avviso e qui per scaricare il modulo di domanda.