Lamezia. Reale: consentire la fiera scelta azzardata al limite dell’irresponsabile

Scusatemi, ma l’idea di consentire la fiera mi pare una stupidaggine, una grande stupidaggine

Comunicato Stampa

Un grande numero di commercianti ambulanti che vengono da più parti faranno il loro lavoro nelle strade di Lamezia e nessuno può dire se tra questi vi sono positivi, sintomatici o meno, al Covid 19.

Sono bastati due ritorni dall’Emilia per mettere in crisi la Piana di Gioia Tauro e sono curioso di vedere come faranno i vigili urbani a far rispettare la misura di sicurezza e ad evitare assembramenti.

Una scelta quindi sicuramente azzardata al limite dell’irresponsabile in un momento in cui vi è una tiepidissima ripresa del commercio lametino che da una situazione, anche embrionale di contagi, subirebbe una nuova mazzata, forse definitiva.

Né stare a casa ci mette al sicuro perché non possiamo sapere se il contagio possa passare attraverso un amico lametino che ha avuto la sfortuna di trovarsi vicino ad una bancarella in un momento di affollamento.

Mi dispiace, ma non è così che si torna alla normalità in un periodo in cui uno sforzo enorme ha impedito il diffondersi del virus ma non lo ha sconfitto.

Ovviamente speriamo che la fortuna continui ad assisterci.

Italo Reale