Lamezia. Ricordato il sovrintendente di polizia Pietro Caligiuri, medaglia d’oro al valor civile

LAMEZIA. Quest’oggi nel piazzale del Commissariato di via Perugini è stato commemorato il sovrintendente di Polizia, Pietro Caligiuri, ucciso a Serrastretta nel 1996.

A ricordarlo il questore di Catanzaro Mario Finocchiaro, alla presenza dei familiari e dei rappresentanti del locale commissariato Raffaele Pelliccia. Caligiuri, Medaglia d’Oro al Valor Civile, è deceduto in servizio a seguito delle ferite riportate in un conflitto a fuoco con un malvivente il 10 maggio 1996 a Serrastretta. Alla breve e sobria cerimonia commemorativa ha partecipato anche il cappellano della Polizia di Stato Don Biagio Maimone per un breve momento di raccoglimento e preghiera. Hanno presenziato anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Anps.