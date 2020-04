Lamezia. Rientra domani la piccola ferita nell’incendio di Cafaldo

Torna domani a Lamezia la piccola Salma (6 anni), la bimba rimasta ferita nell’incendio della sua abitazione nel rione Cafaldo, in pieno centro storico a Sambiase

La bambina aveva riportato forti ustioni tanto che era stato necessario il ricovero al Centro grandi ustioni di Brindisi.

Salma era stata investita dal fuoco nella sua abitazione insieme ai suoi familiari, altre otto persone tutte di nazionalità marocchina.

Le fiamme hanno reso inagibile l’alloggio e per la famiglia di Salma è scattata subito la grande macchina della solidarietà della gente del quartiere e di tante associazioni che hanno provveduto alla loro sistemazione provvisoria.

Il Comune, intanto, ha assegnato alla famiglia un alloggio provvisorio in via Spartivento. Si tratta di un immobile confiscato alla criminalità organizzata che il nucleo familiare potrà abitare solo per pochi mesi in attesa della sistemazione definitiva.