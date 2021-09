Lamezia. Riqualificazione urbana: in arrivo cento milioni di euro

Il governo nazionale stanzia 100 milioni di euro per il ripristino di aree urbane degradate e aree verdi, nell’ottica di una riqualificazione all’insegna dello sviluppo sostenibile.

A dare l’annuncio il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli che quest’oggi, nel salone municipale di via Perugini ha illustrato gli interventi ammessi al finanziamento del Programma innovativo nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) riguardanti la città di Lamezia Terme. Interventi del valore complessivo di quasi 100 milioni che contribuiranno a ridare vita e valore al quartiere di San Teodoro, ad alcune zone del centro storico di Sambiase. E, ancora, con questi fondi verrà migliorato il lungomare Marinella – Ginepri fino al litorale di San Pietro Lametino. Inoltre a Sambiase nord è prevista la realizzazione di una cittadella dello sport; mentre per tutta la città sarà costruita una ciclovia di 51 km. Quello presentato dal Comune di Lamezia rientra tra i 291 progetti finanziati con fondi del Pnrr per una spesa complessiva a livello nazionale di 3,2 miliardi di euro. Il viceministro si è complimentato con i rappresentanti del Comune di Lamezia per avere redatto un buon progetto classificatosi ottavo nella graduatoria nazionale. Red.