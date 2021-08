Lamezia. Soddisfazione di Quartiere Capizzaglie per la bitumazione della zona

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Viabilità, sicurezza stradale e decoro urbano

Comunicato Stampa

È iniziata oggi, l’opera di bitumazione del tratto stradale di via Henry Dunant a Capizzaglie.

L’associazione “Quartiere Capizzaglie” si ritiene soddisfatta perchè finalmente il comune di Lamezia Terme interviene per mettere in sicurezza un tratto di strada che era in condizioni disastrose e pericolose per gli automobilisti e motociclisti.

Un ringraziamento all’amministrazione comunale e ai tecnici comunali per aver mantenuto l’impegno preso con l’associazione che dopo i vari sopralluoghi e incontri si è passato a fatti concreti.